Klagenfurter starb im Polizeianhaltezentrum

Ein 34-jähriger Klagenfurter ist am Montag in der Früh tot im Polizeianhaltezentrum aufgefunden worden. Das gab die Landespolizeidirektion Kärnten in einer Aussendung bekannt. Er wurde von einem weiteren Insassen gefunden. Beamte leiteten bis zum Eintreffen der Rettung Reanimationsmaßnahmen ein, die von den Rettungskräften fortgeführt wurden. Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Es gebe derzeit keine Hinweise auf unmittelbares Einwirken eines Dritten, sagte Polizeisprecher Rainer Dionisio. Zur Klärung der Umstände wurde das Landeskriminalamt mit den Ermittlungen beauftragt, die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion angeordnet, das Ergebnis sollte am Dienstag vorliegen. In Haft war der Mann seit dem 27. Juli wegen einer Ersatzfreiheitsstrafe (nicht bezahlte Verwaltungsstrafe). Insgesamt hätte er 42 Tage absitzen müssen.