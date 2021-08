Wochenende erneut geprägt von Überschwemmungen und Murenabgänge

Durch Murenabgänge im Bezirk Innsbruck-Land waren indes in Tirol 15 Häuser im Schmirntal und rund 50 Personen im Valser Tal am Sonntag von der Außenwelt abgeschnitten. Verletzt wurde dabei niemand. Die Aufräumarbeiten wurden am Sonntagabend beendet, um 18.00 Uhr wird die Valser Straße (L 230) ab der Volksschule Vals einspurig, sowie die Schmirntalstraße (L 229) ab Goldern im Gemeindegebiet von Schmirn komplett geöffnet, informierte das Land die APA auf Anfrage.

Nach einem Hangrutsch musste am Samstagabend auch die L25 Defereggentalstraße zwischen den Ortsteilen Erlsbach und Ladstatt in St. Jakob in Defereggen in beide Richtungen gesperrt werden. Sonntagmittag wurde die Sperre aufgehoben. An Messstationen in ganz Tirol wurden heftige Sturmböen gemeldet, berichtete die "Tiroler Tageszeitung" online. Spitzenreiter war die Station Galzig/ St. Anton mit Orkanböen von bis zu 143 km/h. Der Wind führte zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen aufgrund umgeknickter Bäume.