Klagenfurter bei Abfahrt nach Skitour schwer verletzt

Ein 63-j√§hriger Klagenfurter ist am Samstag bei einer Skitour mit einem 52-j√§hrigen Bekannten bei der Abfahrt vom Schneiderkar in Feistritz im Rosental im Bezirk Klagenfurt-Land in K√§rnten wegen Eisgl√§tte gest√ľrzt. Er rutschte rund 100 Meter ab und erlitt schwere Verletzungen, hie√ü es in einer Aussendung der Landespolizeidirektion K√§rnten.

Sein Begleiter alarmierte die Einsatzkräfte. Die Besatzung des Rettungshubschrauber RK 1 brachte den Verletzten ins Klinikum Klagenfurt.