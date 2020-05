Klagenfurt will 100.000er-Marke knacken

Das Pünktchen auf der Landkarte wäre etwas größer, man hätte den Ruf einer "Großstadt" und rund 5,5 Millionen Euro mehr an Förderungen von Seiten des Bundes: daher ist es seit Jahren das erklärte Ziel der Stadt Klagenfurt, die 100.000-Einwohner-Marke zu sprengen. Und das sollen nun die Studenten richten, die mit " Zuckerln" angelockt werden.

97.463 – das ist die aktuelle Einwohnerzahl Klagenfurts. Eingemeindungsansinnen wie etwa von Krumpendorf oder Ebenthal scheiterten in der Vergangenheit am Widerstand der dort ansässigen Bevölkerung. Daher hat die Stadt nun die Studenten im Visier. Von rund 8000 hier lebenden, angehenden Akademikern hat nicht einmal die Hälfte ihren Hauptwohnsitz in Klagenfurt.

"Wir wollen sie mit einem Willkommenspaket überzeugen, damit sie sich hier fix niederlassen und wir die Einwohnerzahl auf diese magische Marke schrauben können", sagt Bürgermeister Christian Scheider.