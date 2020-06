Klagen gegen teure Aufsperrdienste

Die Eingangstüre fällt ins Schloss und der Schlüssel liegt in der Wohnung. Oder – noch dramatischer – die Wohnungsschlüssel werden samt Ausweis und Adressangabe gestohlen. In beiden Fällen heißt es rasch handeln. In beiden Fällen kommen dann Aufsperrdienste zum Zug.

Aber genau hier beginnen oft die Probleme: Ruft man nämliche einen x-beliebigen Aufsperrdienst an, kann man seine Wunder erleben. Kunden berichten von weit überhöhten Rechnungen, Barzahlungen an der Haustüre und von Einschüchterungsversuchen.

Beim Verein für Konsumenteninformation (VKI) stapeln sich die Beschwerdefälle. Expertin Renate Wagner: "Meist geht es um exorbitante Rechnungsbeträge oder es werden Schlösser beschädigt, um neue, teure einbauen zu können. Auch Bedrohungen sind schon vorgekommen."