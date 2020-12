Klage erfolgreich: Spital muss Georg behandeln

Im Herbst wurde Georg 15 Jahre alt: Die Therapie mit einem - teuren - Medikament schlug an. Dank der Spritzen mit Spinraza kann der Jugendliche wieder schlucken und greifen, selbständig atmen und sogar Computerspiele spielen.

Behandlung verweigert

Heute Abend feiern Georg und seine Familie wohl ein zweites Weihnachtsfest, denn das Zivilgericht Graz stellte ein entscheidendes Urteil zu: Es legt den Rechtsanspruch des Jugendlichen auf Behandlung mit Spinraza fest - ein Meilenstein, denn die steirische Krankenanstaltengesellschaft (KAGES) weigerte sich seit 2018, Georg mit Spinraza zu behandeln. Er sei zu alt, als dass das Medikament noch wirken würde, hieß es: Es gäbe keine entsprechenden Studien.

Spital muss mit Therapie beginnen

Die Grazer Rechtsanwältin Karin Prutsch klagte - und bekam nun in erster Instanz Recht: "Die beklagte Partei ist schuldig, die klagende Partei binnen vier Wochen zur Anstaltspflege in das Landeskrankenhaus-Universitätsklinikum Graz aufzunehmen und bei ihr im Rahmen der Anstaltspflege eine Behandlung mit dem Wirkstoff Nusinersen (der Spinraza-Wirkstoff, Anm.) entsprechend dem Stand der medizinischen Wissenschaft vorzunehmen", heißt es in dem Urteil.

Will heißen: Georg muss von der KAGES behandelt werden. Außerdem muss die KAGES laut Ersturteil für "alle zukünftigen Schäden" haften, die durch die nicht erfolgte Behandlung in den vergangenen zwei Jahren entstanden sein könnten.