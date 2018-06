Kinderpornos und NS-Inhalte im Internet: 2016 über 8.333 Meldungen

Bei Stopline, der Meldestelle gegen sexuelle Missbrauchsdarstellungen Minderjähriger und nationalsozialistische Wiederbetätigung im Internet, sind 2017 insgesamt 8.333 Meldungen zu mutmaßlich illegalen Inhalten im Internet eingegangen. 1.822 Meldungen - also 22 Prozent - betrafen tatsächlich verbotenes Material. Das ist der Rekord seit Gründung der Meldestelle vor 20 Jahren.

Das berichtete Barbara Schloßbauer, Leiterin der von der ISPA (Internet Service Providers Austria) betriebenen Meldestelle, am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Wien. Erstmals seit 2018 war keine sexuelle Missbrauchsdarstellung Minderjähriger in Österreich gehostet. Ein Fall, der auf heimischen Servern war, betraf einen nationalsozialistischen Inhalt, der mit Hilfe des betroffenen Providers rasch entfernt wurde.

Die Monate September und Dezember waren im Vorjahr mit 2.483 bzw. 1.276 Benachrichtigungen die meldungsstärksten Monate in der Geschichte der Stopline. "In keinem Jahr des Bestehens gab es bisher mehr als 1.000 Meldungen im Monat zu bearbeiten", sagte Schloßbauer. Zurückzuführen sei diese hohe Zahl auf "einzelne Melder, die sehr aktiv waren", erläuterte die Expertin. Nahezu alle gemeldeten Inhalte fanden sich im World Wide Web, einige in Sozialen Netzwerken und fünf als illegal eingestufte Videos auf YouTube.