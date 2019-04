Kinderpornos und NS-Ideologie: Meldungen explodieren

Sexueller Missbrauch vordergründig

Der Anstieg beruht hauptsächlich auf Meldungen von sexuellen Missbrauchsdarstellungen, Inhalte mit NS-Ideologie machten nur rund ein Prozent aus. Meldungen über letztere verlaufen oft im Sand, da die Darstellungen meist rechtliche Grauzonen bedienen. Maximilian Schubert hierzu: "Die Verbreiter bewegen sich oft bewusst auf einer Grenzlinie zur Meinungsfreiheit." Außerdem sei die Toleranz der Bevölkerung für derartige Inhalte eventuell größer. Zudem existieren auch andere Meldestellen.

In Österreich selbst wurden allerdings nur wenige Inhalte in Umlauf gebracht. Die Provider sitzen vor allem in den USA (45 Prozent) und den Niederlanden (38 Prozent), hier verbotene Inhalte zu verbreiten sei beliebter. Dies liege vor allem an der Löschungspolitik der jeweiligen Provider, die teilweise erst reagieren, wenn die Exekutive tätig werde.