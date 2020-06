Das gefährliche Ende der Lenkstange

KURIER: War das eine besondere Häufung oder ist diese Vielzahl an Unfällen normal?

Fasching: Wir kriegen das ganze Jahr über Kinder mit Fahrradunfällen herein, das sind Brüche, Kopfverletzungen, Abschürfungen. Aber immer wieder sind Kinder dabei, bei denen sich der Lenker in den Bauch gebohrt hat. Jetzt haben wir eine Serie gehabt – innerhalb von zehn Tagen vier Fälle, drei Kinder mussten auf die Intensivstation.

Was ist das Problem an dieser Art von Unfällen?

Bei Stürzen stellt sich das Ende des Lenkers quer, der Griff drückt in den Bauchraum. Wir sehen da direkt den Abdruck vom Lenker auf der Bauchdecke. Das kann zu Milzrissen führen, zum Zerreißen der Bauchdecke, Prellungen der Bauchspeicheldrüse. Das sind lebensbedrohliche Verletzungen.

Warum haben solche Unfälle so schwere Folgen?

Das liegt an der kleinen Oberfläche des Lenkers, die ganze Energie wird an einem Punkt gefangen. Man muss sich das so vorstellen: Wenn man mit einem Finger fest in den Bauch bohrt, dann wird die ganze Kraft auf diesen einen Punkt übertragen und wirkt nach innen. Mit der flachen Hand auf den Bauch zu schlagen tut im Vergleich dazu weniger weh, weil die Fläche größer ist.

Wie ließe sich das verhindern?

Man soll darauf achten, dass die Lenker breiter sind und Aufsätze aus Gummi haben, der ein bisschen nachgeben kann.