17 Kinderfahrradhelme im Test: "Alle Modelle mit Verbesserungspotenzial"

Bei einem Test von Kinderfahrradhelmen hat der Verein für Konsumenteninformation (VKI) viel Potenzial für Verbesserungen festgestellt: 15 der 17 Helme wurden als "durchschnittlich" beurteilt, zwei sind komplett durchgefallen. Dennoch: "Selbst mit den Schlusslichtern aus dem Test sind Kinder deutlich sicherer unterwegs als ohne Helm", betonten die Fachleute. In Österreich besteht für Kinder bis zum 12. Geburtstag eine Radhelmpflicht. Es handelte sich um einen Gemeinschaftstest mit der deutschen Stiftung Warentest, ADAC und anderen europäischen Verbraucherorganisationen. Kein Modell konnte gleichermaßen bei Unfallschutz und Handhabung punkten. Verzichten sollte man darauf trotzdem nicht. Laut einer US-Studie haben Menschen, die bei einem Fahrradunfall einen Helm tragen, ein um 52 Prozent geringeres Risiko, ein schweres Hirntrauma zu erleiden. Das Risiko, an den Unfallfolgen zu sterben, ist um 44 Prozent niedriger.

Alle Testmodelle puffern Aufprall ab Alle 17 in Österreich erhältlichen Testmodelle pufferten einen Aufprall deutlich ab und beugen so schweren Kopfverletzungen vor - manche besser als andere. Auch Abus YouDrop und Melon Urban Active, die eine "weniger zufriedenstellende" Beurteilung erhielten, dämpfen Stöße zwar ordentlich, doch ihre seitlichen Riemen sowie der Kinnriemen können sich lockern. Im schlimmsten Fall verrutscht bei einem Sturz der Helm und kann nicht mehr gut schützen. Insgesamt wurde bei sechs Modellen Verbesserungsbedarf bei Riemen und Schloss festgestellt. Auch die Sichtbarkeit lasse teils zu wünschen übrig - einige bleiben im Dunkeln nahezu unsichtbar, kritisierte der VKI.