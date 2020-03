Kinderarzt: „Eltern können beruhigt sein“

Im US-Bundesstaat Illinois wurde in der Nacht auf Sonntag der Tod eines Babys gemeldet, das mit dem Coronavirus infiziert war. Während Boulevardmedien über einen „Schock in den USA“ berichten, untersuchen die Gesundheitsbehörden in Illinois noch, ob Covid-19 tatsächlich die Todesursache war oder ob das Kind zwar positiv getestet worden war, jedoch an einer anderen Erkrankung verstorben ist.

Weltweit bemühen sich zeitgleich Mediziner um eine richtige Einordnung des Falls. Der KURIER hat mit dem Wiener Kinderarzt Peter Voitl gesprochen.