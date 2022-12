Kinder fanden Granate aus dem Zweiten Weltkrieg im Flachgau

Kinder haben Freitagnachmittag eine französische Werfergranate aus dem Zweiten Weltkrieg in einem abgelegenen Waldstück in Großgmain (Flachgau) gefunden. Sie verständigten einen Vater, der die Polizei rief. Ein sprengstoffkundiger Beamter entfernte die Granate am Samstag mit dem Entminungsdienst. Das Kriegsgerät wurde vernichtet.