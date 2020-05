Kinder als Versuchskaninchen

Dreizehn Jahre war Walter Nowak alt, als er 1970 in die Psychiatrische Klinik im schweizerischen Münsterlingen gebracht wurde. Das Erziehungsheim und Internat St. Iddazell in Fischingen ( Schweiz), wo Nowak lebte, ließ ihn dort wegen nachlassender schulischer Leistungen kinderpsychiatrisch untersuchen. Wie der Züricher Tages-Anzeiger berichtet, wurden an Nowak jahrelang nicht zugelassene Psychopharmaka getestet. Er dürfte kein Einzelfall sein.

Nowak, 1956 in Wien geboren, zog mit seinen Eltern in die Schweiz. 1969 kam er nach der Scheidung der Eltern in das Erziehungsheim in der Nähe von St. Gallen. Bereits im Jahr darauf wurde er in der angesehenen Klinik Münsterlingen psychiatrisch untersucht. Ihm wurde unter anderem eine „depressive Störung“ attestiert. „Wenn er nicht zu aufgeregt oder zappelig wird“, heißt es im dem KURIER vorliegenden Krankenakt, könne ihm das Erziehungsheim pro Tag 3 x 2 der „beiliegenden Tabletten“ verabreichen. Das Medikament wurde schlicht als G 35 259 bezeichnet.

Es handelt sich dabei um das Antidepressiva Ketotofranil, das in den 1960er-Jahren getestet worden ist, jedoch nie in den Handel kam. Selbst bei der Firma Novartis ist das Medikament heute nicht mehr bekannt. „Wir haben in unserer Datenbank nichts gefunden“, sagt Sileia Urech, Pressesprecherin von Novartis Schweiz.