Kind starb bei Zahn-OP: Eltern verurteilt

Weil die Vorderzähne aber „so schwarz“ waren, sei sie dann doch in die Zahnklinik gefahren. Stimmt nicht, zitiert die Richterin aus der Dokumentation des Spitals: „Sie war Schmerzpatientin. Das Kind hatte Schmerzen.“ Daran könne sie sich nicht erinnern, behauptet die Mutter. „Aber wenn es so da steht, muss es so sein.“

Das Urteil ist nicht rechtskräftig: Fünf Monate bedingte Haft für die Mutter, sieben Monate bedingt für den Vater. Wegen einer Körperverletzung, die nichts mit Laura zu tun hat, fällt die Strafe für ihn höher aus.