Keine Liegen, kein Sex in Thailand

Katharina Jindra-Geiszler ist Marketing Managerin beim thailändischen Tourismusverband in Wien-Wieden. Im Interview spricht sie über Thailands neues Sauberkeits-Image, die Touristenbeschwerden, Kriminalität und Buchungsrückgänge.

KURIER: Es gibt derzeit haufenweise Beschwerden darüber, dass Thailand die Strände von Liegestühlen und Sonnenschirmen säubert...

Jindra-Geiszler: Also ich würde sagen, das ist eher 50:50. Die eine Hälfte ist hellauf begeistert, die andere beschwert sich. Man muss aber wissen, dass in Thailand die Strände überall öffentlich sind. Dort ist es nirgends erlaubt, Stühle aufzustellen oder Imbiss-Buden aufzubauen. Aber an Orten wie am Pattongbeach in Phuket haben sich ganze Städte entwickelt und es haben sich illegale Unternehmen gebildet. Wo die Massen sind, werden die Leute eben erfinderisch. Jesolo ist ein Dreck dagegen, in Phuket gab es sechs und sieben Reihen Liegestühle. Wer mit dem Handtuch an den Pattong kam, ist bereits von den Vermietern weggepöbelt worden. Jetzt wird überall aufgeräumt und die natürliche Schönheit des Landes wieder hergestellt.

In der Branche hört man aktuell von Buchungsrückgängen bei Österreichern und Deutschen von zehn bis 20 Prozent. Manche Hotels sollen jetzt sogar zu 50 Prozent leer stehen.

Also so viel ist das sicher nicht. Der Rückgang 2014 beträgt drei bis vier Prozent. Man muss ja auch sagen, dass sich niemand um die Sauberkeit bemüht hat vorher. Der Strand war teilweise eine Müllkippe. Aber mindere Kategorie in der fünften Reihe ohne Pool und dann einfach den ganzen Tag an den Strand legen – das gibt es so nicht mehr. Das Ganze ist schon ausgeartet. Ich will keine Nationalität verunglimpfen, aber mit dem russischen Markt kamen in den vergangenen drei Jahren die Mafia und die Kriminalität. Es gab sogar schon erstmals russische Prostituierte, die in Phuket aufgegriffen wurden.

Die neue Militärregierung sorgt also für Zucht und Ordnung am Strand und im Rotlicht?

Das hat mit dem Militär nichts zu tun, das hätte die alte Regierung sicher jetzt auch gemacht. Wir werden nicht die Heiligsten der Heiligsten werden, aber Thailand will weg vom Ballermannimage. Es geht hin zu grünem und sanfterem Tourismus.