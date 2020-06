Kein Puls, keine Atmung: Eine Woche nach Badeunfall ist der kleine David wieder gesund

Vor Kurzem schwebte der kleine David noch in akuter Lebensgefahr. Am Mittwoch konnte der 15 Monate alte Bub das Klinikum Klagenfurt mit seinen überglücklichen Eltern und völlig gesund wieder verlassen: Das Kind war am Dienstag vergangener Woche in einem Bad in Krumpendorf in einem unbeobachteten Moment in den Wörthersee gefallen. Bei seiner Bergung nach zehn Minuten hatte sein Herz bereits ausgesetzt und er atmete nicht mehr.

Dass Davids Mutter,44, am Sonntag einen „ganz besonderen Muttertag“ feiern wird, ist vor allem Ersthelferin Claudia Matheuschitz, 38, zu verdanken. Die Diplomkrankenschwester der Notfallaufnahme hielt sich zufällig im angrenzenden Park auf und hörte die verzweifelten Schreie der 44-Jährigen. Die Frau hatte gerade ihren leblosen Kleinen aus dem Wasser gezogen. Matheuschitz begann sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen.

Im Spital wurde David in künstlichen Tiefschlaf versetzt und nach vier Tagen behutsam aufgeweckt. Primarius Wilhelm Kaulfersch: „Der Bub ist wieder ganz gesund, es bleiben keine Folgeschäden.“ Die perfekte Rettungskette und das kalte Wasser – dadurch werden Lebensfunktionen und Sauerstoffbedarf des Gehirns zurückgefahren – haben diesen Erfolg ermöglicht.