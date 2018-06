Kein Glaube an den Lithium-Segen

„Der liebe Gott wird auch einmal zu uns kommen – so wie der Lithium-Segen mit all den Millionen Euro und Arbeitsplätzen.“ Die Aussage von Helmut Krall aus St. Paul im Lavanttal zeigt, was die Bevölkerung von den Ankündigungen im Zusammenhang mit den Lithium-Abbauplänen auf der Koralpe und möglichen Firmenansiedlungen hält. Die Bürger hier wurden schon öfter enttäuscht und glauben erst an das Projekt, wenn es realisiert ist.

Stolz sind sie, die St. Pauler: auf ihr Stiftgymnasium, das einzige überhaupt im ganzen Lavanttal. Paul Hörbiger oder Peter Simonischek zählen zu den Absolventen. Und einen „Schatz“ haben sie schon hier, das Benediktinerstift, wegen seiner Kunstsammlung auch „Schatzhaus Kärntens“ genannt. Aber was ist das gegen den Segen, der ihnen in wenigen Jahren zuteil werden soll? 425 Millionen Euro will das australische Unternehmen „European Lithium“ investieren, um auf der Koralpe Lithium abzubauen. Ausgerechnet im 25 Kilometer entfernten St. Paul soll eine Lithium-Hydroxit-Fabrik entstehen, ein Akku-Werk und mehrere E-Auto-Firmen. 1400 neue Arbeitsplätze soll das bringen. Das Land ist an Bord, die Gemeinde hätte eine 30 Hektar große Liegenschaft zur Verfügung, bewilligt als Gewerbepark. Die entsprechenden KV-Leitungen sind vorhanden und irgendwann wird hier die Koralmbahn Station machen. Angesichts dieser rosigen Zukunftsaussichten müsste eine 3000-Einwohner-Gemeinde in Jubelstimmung verfallen. Weit gefehlt, das Projekt ist Randthema.