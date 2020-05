Kaunertaler Gletscher möchte Skibetrieb Ende Mai wieder starten

Skifahren in Tirol soll früher als gedacht wieder möglich sein. Wie das Skigebiet Kaunertaler Gletscher am Montag mitteilte, sollen die Lifte bereits Ende Mai wieder für eineinhalb Wochen den Betrieb aufnehmen. Drei Liftanlagen sollen von 29. Mai bis 7. Juni all jenen zur Verfügung stehen, die vom Winter noch nicht genug haben.

„Wir warten noch auf die behördliche Verordnung, aber nach jetzigem Stand können wir unseren Gästen nach dem Lockdown und den Ausgangssperren zu Beginn der Sommersaison noch einmal die Möglichkeit des Skierlebnisses in Aussicht stellen“, sagt Beate Rubatscher, Geschäftsführerin der Gletscherbahnen.

Kitzsteinhorn öffnet ebenfalls

Das Unternehmen setzt offenbar darauf, dass Seilbahnbetriebe ab 29. Mai wieder fahren dürfen. Für Ausflüge soll die Falginjochbahn auf dem Gletscher auch während der Sommermonate in Betrieb bleiben. Der Betrieb der Liftanlagen erfolg unter Einhaltung entsprechender Sicherheits- und Hygienemaßnahmen, welche von den zuständigen Behörden noch präzisiert werden, teilen die Gletscherbahnen mit.