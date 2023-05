Katze in Waschmaschine erstickt: Schülerin in Salzburg verurteilt

Eine 15-Jährige ist am Dienstag am Landesgericht Salzburg wegen Tierquälerei verurteilt worden, weil sie im August 2022 die Katze einer Nachbarin in eine Waschmaschinentrommel gesperrt hatte. Das Tier ist darin erstickt. Die Schülerin bereute die Tat und erklärte, sie habe damals als 14-Jährige eine "dumme Phase" durchlebt. Sie gestand auch den Diebstahl von Kosmetika und die unbefugte Inbetriebnahme eines E-Scooters ein. Der Schuldspruch erfolgte unter Vorbehalt der Strafe.