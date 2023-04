Katze in Kärnten mit Pfeil und Bogen abgeschossen

Unbekannte Täter haben am Wochenende in der Gemeinde St. Andrä (Bezirk Wolfsberg) mit Pfeil und Bogen auf eine Katze geschossen. Wie Zeugen aussagten, wurde das Tier an einer Hinterpfote verletzt, ein Teil des Pfeiles blieb im Körper stecken.

Die Katze war daraufhin in ein Waldstück geflüchtet und konnte vorerst nicht eingefangen werden, so die Polizei. Die Ermittlungen liefen noch.