Tiercoach: Wie Freigänger-Katzen draußen sicher unterwegs sind

Freigang. Am 20. März waren Tag und Nacht gleich lang. Seither nehmen die Sonnenstunden zu – so wie die Temperaturen. Auch Katzen, die die Wintermonate sprichwörtlich lieber hinter dem Ofen verbracht haben, werden wieder aktiv.

„Für Freigängerkatzen ist Kastration Pflicht“, erinnert Zoodoc Katharina Reitl an geltendes Gesetz. Der KURIER-Tiercoach erklärt, wie die Vierbeiner an den Outdoor-Auslauf gewöhnt werden und was zu deren Sicherheit beiträgt.