Katastrophenschutz: "EU gefährdet Freiwilligensystem"

Für Foitik ist klar, dass die EU so „das Freiwilligensystem gefährdet“. „Alle Maßnahmen, die das Freiwilligenwesen gefährden, sind abzulehnen. Was die EU da vorhat, ist eine drohende Kommerzialisierung“, sagt der Rettungskommandant. Die Neuaufstellung des EU-Katastrophenschutzes werde über Ausschreibungen laufen, mit verschiedensten Anbietern. Blutsch: „Das ist der Beginn von Privatfeuerwehren.“

Dass die Waldbrandbekämpfung in Portugal nicht so funktioniert hat, ist für den Amstettner Feuerwehrmann keine Überraschung. „Portugal hat nicht dieses flächendeckende Feuerwehrwesen wie wir“, sagt Blutsch. Viele könnten sich deswegen nicht vorstellen, dass Freiwilligensysteme in Europa im Stande sind, nachhaltig zu helfen. Die Schnee- und Eiskatastrophe in Slowenien, bei der Feuerwehren aus NÖ vier Wochen im Einsatz waren, habe gezeigt, dass es möglich ist. Blutsch: „Es kann sich keiner vorstellen, dass so etwas mit Freiwilligen funktioniert. Aber es hat funktioniert.“ Mandl: „Es hat mit Herz funktioniert.“