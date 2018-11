Kampfansage des Kärnten-Tourismus

13 Millionen Nächtigungen verzeichnete der Kärnten-Tourismus im Jahr 2017, so viele wie seit 2003 nicht mehr. Und die 3,1 Millionen Ankünfte im Vorjahr waren überhaupt ein Allzeit-Rekord. Dennoch orten die Experten noch viel Luft nach oben. Mit einer Reduktion der Tourismusregionen sagt Kärnten nun den anderen Bundesländern beim Buhlen um die Gäste den Kampf an.

Kärnten ist im internationalen und nationalen Vergleich klein. Und dann ist dieses Bundesland noch in 14 Tourismusregionen unterteilt, die eigenständig um Urlauber werben. „Nur Regionen, die ausreichend finanzielle Mittel und Ressourcen für die Bewerbung haben, werden entsprechend wahrgenommen. Auch die Anforderungen der Digitalisierung sind für kleineren Regionen herausfordernd“, sagt Tourismuslandesrat Ulrich Zafoschnig ( ÖVP). Er will bis Juni 2019 neue Strukturen schaffen, Tourismusregionen zusammenlegen, „um schlagkräftiger zu werden und am Tourismusmarkt entsprechend auftreten zu können“, wie er betont. Ob aus 14 dann sieben, drei oder nur die eine „ Kärnten“-Region wird, ist offen.