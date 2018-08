Kampf gegen Vorstand in der Arche Noah

Schrefel hat unterdessen auf der Arche-Noah-Homepage verkündet, dass es sich bei der Ankündigung der Versammlung um eine „Falschmeldung“ handelt und die tatsächliche Sitzung im November stattfinden wird. „Ich werde jetzt als Putschistin hingestellt. Mein Ziel bei dieser Versammlung ist es aber nicht, den Vorstand zu stürzen. Ich will, dass diese Versammlung stattfindet, weil ich finde, dass alle Mitglieder das Recht haben zu erfahren, was derzeit im Verein vor sich geht“, sagt Körbler. Damit spielt sie auf die finanzielle Situation an.

„Ich habe schwere Bedenken über die wirtschaftliche Situation der GmbH, die eine Hundert-Prozent-Tochter des Vereins ist. Wenn es die GmbH zerspragelt, dann verliert auch der Verein viel Geld“, erklärt sie. Aber auch das Verhalten zweier Vorstandsmitglieder, die sich immer mehr Macht zuschaufeln würden, müsse Körblers Meinung nach hinterfragt werden. „Wenn bei der Versammlung dann Abstimmungen über die Themen erfolgen, müssen diese Entscheidungen respektiert werden“, sagt sie.