Kammerwahl: Schwarze können Machtposition halten

Die niederösterreichische Landarbeiterkammer-Wahl ist geschlagen: Seit Sonntag steht fest, wie sich die Vollversammlung in den kommenden sechs Jahren zusammenstellen wird. Ihre 40 Mitglieder vertreten Personen aus der Land- und Forstwirtschaft, dem Gartenbau, aus Gärtnereien sowie Angestellte in Raiffeisen-Lagerhäusern und landwirtschaftlichen Betrieben.

Es war die erste Wahl seit 2014. Der Urnengang vor sechs Jahren fiel aufgrund der Corona-Pandemie aus – NÖAAB/FCG (ÖVP) und FSG-LAK (SPÖ) einigten sich auf einen gemeinsamen Wahlvorschlag und ein Mandat wanderte von Rot nach Schwarz.

Die Liste NÖAAB/FCG (ÖVP) erreichte nun 80,5 Prozent (2014: 82,8 Prozent) und konnte damit die 33 Mandate der letzten offiziellen Wahl halten. Präsident Andreas Freistetter bezeichnete das Ergebnis als „starken Vertrauensbeweis“ für den Weg seines Teams. Landwirtschaftslandesrat Stephan Pernkopf (ÖVP) gratulierte ebenfalls zum Ergebnis. Die Liste habe die Mandate gehalten - obwohl mehr Parteien als bisher antraten.