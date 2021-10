Kaiser Franz Josephs Erbe steht in Flammen

Alle Aktivitäten und Landnutzungen in den Quellschutzregionen sind – der Name ist Programm – dem Quellschutz untergeordnet. Auch die Wälder selbst werden naturnah bewirtschaftet, um einen optimalen, sprich wasseraufnehmenden und gleichzeitig filtrierenden Bodenzustand zu erhalten.

In der Praxis bedeutet das: Nur kleinflächige Eingriffe in den Baumbestand, kein Kahlschlag und die bewusste Förderung eines an Boden und Klima angepassten, ökologisch wertvollen Mischwald-Bestands.

Dass das einzige und letzte Sägewerk der Stadt Wien in Hirschwang an der Rax, also just in der aktuellen Waldbrand-Gemeinde, mit Jahresende 2016 mangels Rentabilität geschlossen wurde, spricht Bände.