Kärntnerin verlor mehr als 100.000 Euro an Anlagebetrüger

Eine 36-jährige Frau aus dem Bezirk Villach-Land hat innerhalb von zwei Monaten 100.000 Euro an Anlagebetrüger verloren. Sie hatte sich im Oktober 2022 bei einer Online-Plattform angemeldet, um Geld anzulegen. Kurz nach der Registrierung wurde sie aufgefordert, ein Konto auf einer anderen Plattform zu erstellen, ein Programm auf ihrem PC zu installieren und Geld zu überweisen, teilte die Polizei am Dienstag in einer Aussendung mit.

In der Zeit von 28. Oktober bis 22. Dezember führte die Kärntnerin 19 Überweisungen über jeweils mehrere tausend Euro durch, sie überwies das Geld in Form von Bitcoins auf eine Wallet. Als Grund für die Überweisungen wurden von den unbekannten Tätern neben Investitionen andere Kosten, wie etwa Versicherungen, angegeben, bevor Gewinne ausbezahlt werden könnten. Die Frau erstattete schließlich Anzeige bei der Polizei.