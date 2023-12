Kärntnerin krachte betrunken in einen Verteilerkasten

Eine 45-jährige Frau aus dem Kärntner Bezirk Villach ist am Nachmittag des Heiligen Abends in Velden mit ihrem Pkw von der Straße abgekommen und gegen einen Stromverteiler gekracht. Eine Anrainerin hatte den Knall gehört und die Einsatzkräfte gerufen. Die Lenkerin blieb unverletzt und gab an, dass sie von einem entgegenkommenden Pkw geschnitten worden sei. Weil die Frau alkoholisiert war, wurde ihr der Führerschein abgenommen, so die Polizei in einer Aussendung.