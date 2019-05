Kärntner wegen 33-fachen Missbrauchs verurteilt

Ein 41 Jahre alter Behindertenbetreuer ist am Montag am Landesgericht Klagenfurt wegen schweren sexuellen Missbrauchs zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt worden. Dazu wird er in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Der Mann hatte drei damals sechs bis zehn Jahre alte Buben vielfach missbraucht. Er nahm das Urteil an, die Staatsanwältin gab keine Erklärung ab.

Der Klagenfurter hatte von 2015 bis 2018 in 33 Fällen Buben im Schlaf missbraucht und seine sexuellen Handungen auch noch gefilmt. Die Buben hatte er über privaten Kontakt mit den Eltern kennengelernt, sie übernachteten immer wieder bei ihm, mit einer Familie fuhr er sogar mit auf Urlaub nach Italien. Dass er aufflog, war der Schwester eines der Buben zu verdanken. Sie klagte darüber, dass sich der Mann viel mehr um den Bruder kümmere als um sie, und es dürfe auch nur ihr Bruder bei ihm im Zimmer schlafen. Die Mutter schöpfte Verdacht und ging zur Polizei. Dort war die einschlägige Vorstrafe natürlich bekannt und der Verdacht daher ernst genommen. Bei einer Hausdurchsuchung im vergangenen Jahr wurde das Videomaterial gefunden, der 41-Jährige flüchtete nach Deutschland und wurde dort geschnappt.