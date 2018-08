Kärntner Tempostreit: 7000 Euro wegen sieben Sekunden

Was den Sicherheitsaspekt betreffe, so sei der Abschnitt nie Unfall-Hotspot gewesen, ergänzt Kreiner. Das bestätigt der ARBÖ. „Auf der Strecke gab es in den 32 Jahren keine gröberen Unfälle. Die Vermutung, dass die Sache eine Schikane ist, liegt nahe“, meint Sprecher Thomas Jank. Er versteht auch nicht, warum die Asfinag überhaupt einen Gutachter mit der Causa beauftragt hat. Dies sei bei jeder Generalsanierung erforderlich, kontert die Asfinag. „Es geht nur um die Sicherheit. Die ganze Aufregung wegen sieben Sekunden Zeitverzögerung ist uns schleierhaft“, hat der Autobahnbetreiber schon Wind vom Kärntner Gegengutachten bekommen.

Dieses soll übrigens noch im September nach Wien geschickt werden. „Es steht dem Land Kärnten frei, ein Gutachten in Auftrag zu geben und uns zu schicken. Wir werden es uns ansehen“, heißt es aus dem Ministerium. Und: „Wir werden das Verkehrsgeschehen in diesem Abschnitt gemeinsam mit der Asfinag beobachten. Generell ist es im Sinn des Ministers, dass auf Autobahnen und Schnellstraßen 130 km/h gefahren werden.“

Thomas Martinz