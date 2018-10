Kärntner Seen werden zur Kulisse

16 Seilbahnunternehmen gibt es inzwischen, die auch im „Sommer“ in Betrieb sind. Auf der Gerlitzen (Bild oben) und am Goldeck bis 14. Oktober, auf der Turrach bis 26. Oktober, auf der Petzen bis 28. Oktober und in Bad Kleinkirchheim bis 4. November. Die Millionenmarke an Sommergästen dürfte heuer geknackt werden. „Übers Jahr ist das Verhältnis Winter- zu Sommer-Bahngästen 65 zu 35“, sagt Eschig.

Wandern und Biken – dieser Trend ist nicht nur „passiert“, sondern wird mit zwei Aktionen unterstützt, die Kärnten den anderen Bundesländern voraus hat: „Slow Trails“ nennen sich sieben Kurzwanderwege in Seenähe. Es gilt die Regel „Slow Motion“ statt „High Speed“, die Trails sind maximal zehn Kilometer lang und haben weniger als 300 Höhenmeter. „Der Österreicher wandert gerne vier Stunden, aber der deutsche Gast höchstens 90 Minuten und der Italiener spaziert zehn bis 50 Minuten. Daher boomen die Kurzwanderwege“, weiß Touristiker Kresse.

Auch auf der E-Bike-Welle reiten die Kärntner an vorderster Front. Heuer wurde ein einzigartiges Verleihsystem aufgezogen: An 50 Stationen in allen Regionen des Bundeslandes können gegen Gebühr Räder samt Helm, Kindersitz etc. ausgeliehen und anderenorts wieder zurückgegeben werden. Die Online-Reservierung der rund 800 zur Verfügung stehenden Bikes ist möglich. „2018 war erst der Beginn, dieses Projekt hat noch wahnsinnig viel Potenzial und wird ausgebaut“, betont Kresse.