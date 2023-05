Kärntner Polizei musste zwei renitente Autolenker verfolgen

Gleich zwei renitente Autolenker hat die Kärntner Polizei am Samstagnachmittag und in der Nacht auf Sonntag verfolgen müssen. Ein alkoholisierter 25-Jähriger lieferte sich mit den Beamten in Villach eine Verfolgungsjagd mit 160 km/h, bevor er gestoppt wurde. Und bei Seeboden (Bezirk Spittal an der Drau) konnte ein 66-jähriger Niederösterreicher nur mit Mühe angehalten werden - er sperrte sich dann jedoch ins seinem Auto ein, teilte die Polizei mit.