Kärntner Landeschef soll Starkoch retten

Der Acht-Jahres-Pacht-Vertrag endete im März 2018. Glock und Wallner behaupten, es gebe eine Optionsklausel auf weitere acht Jahre, was SIG-Geschäftsführer Reinhard Zechner bestreitet.

Die Causa liegt beim Bezirksgericht, allerdings ruht sie aktuell, weil eine etwaige Befangenheit der Richterin geprüft wird. Doch bald geht’s ans Eingemachte. „Die schriftliche Bestätigung der Verlängerungsoption werden wir nicht nur vor Gericht vorlegen, sondern auch Zeugen laden, die sie einst per Mail erhalten und so interpretiert haben“, kündigt Wallner an. Darunter seien Reinhart Rohr (2010 SPÖ-Chef), Harald Dobernig (FPÖ-Landesrat), Gert Xander (Vorstand der Landesholding), aber allen voran der einstige Landesrat Kaiser. Wallner: „Er ist der Erste, der zur Verlängerungsoption aussagen soll.“ Laut Zechner gibt es ein Schriftstück, „aber zu behaupten, es würde eine Verlängerungsoption enthalten, ist tatsachenwidrig.“