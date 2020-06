HCB-Skandal kann SP Stimmen kosten

Auch die Asylfrage könnte die SPÖ in Bedrängnis bringen. "Die Freiheitlichen stürzen sich auf den Anti-Asyl-Kurs, damit können sie die Menschen in der Region mobilisieren", sagt die Expertin.

Geht es um die Bürgermeister, so ist wie bei der vergangenen Kommunalwahl eine Personenwahl zu erwarten. Besondere Brisanz birgt der Urnengang heuer in den größten Städten – Klagenfurt und Villach.

In der Landeshauptstadt scheint alles offen und möglich. 2009 überraschte ja Haiders ehemaliger Tennislehrer, Christian Scheider (BZÖ/ FPÖ), der im ersten Wahlgang 40,66 Prozent der Stimmen erreichte und Harald Scheucher ( ÖVP, 22,12 %) als Stadtoberhaupt nach zwölf Jahren in Pension schickte. Maria Luise Mathiaschitz ( SPÖ), Otto Umlauft ( ÖVP), Frank Frey ( Grüne) und Scheiders ehemaliger Parteifreund Albert Gunzer (Bürgerallianz) haben ihm den Kampf angesagt. Auch Renate Kanovsky-Wintermann (Team Kärnten), Willy Haslitzer (Unabhängige) und Klaus Jürgen Jandl ( NEOS) gehen auf Stimmenfang.

"Die SPÖ ist in Klagenfurt hoher Favorit, das war sie aber 2009 auch. Scheider stellt sich nun bewusst in den Vorder- und seine Partei in den Hintergrund – kein Wunder, er erhält von der FPÖ ja kaum Rückendeckung", analysiert Stainer-Hämmerle. Auch hier könnte HCB noch eine Rolle spielen, weil Harald Tschabuschnig, Leiter des Landes-Umweltamtes, in der Kritik steht. Er ist mit Mathiaschitz verheiratet. Stainer-Hämmerle: "Diese Tatsache wird man im Wahlkampf vielleicht thematisieren."