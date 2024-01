Kärntner fälschte Zeugnis der Tochter: 3 Monate bedingte Haft

Weil er das Volksschulzeugnis seiner Tochter gefälscht haben soll, ist ein 40-Jähriger am Donnerstag am Landesgericht Klagenfurt in Abwesenheit zu drei Monaten bedingt verurteilt worden. Der Mann hatte sich zwar mit einer Krankmeldung entschuldigt. Doch auch mit diesem Dokument nahm es der Kärntner offenbar nicht so genau: Die Krankmeldung endete nämlich am Mittwoch, weshalb Richter Christian Liebhauser-Karl das Fernbleiben auch nicht entschuldigte.

Mit dem gefälschten Zeugnis wollte der 40-Jährige erreichen, dass seine Tochter ins Gymnasium aufgenommen wird, was vorerst auch gelang. Die Sache sei erst später aufgeflogen, sagte der Direktor der betroffenen Klagenfurter Volksschule, der als Zeuge aussagte. Er erklärte, dass der Angeklagte einen wichtigen Zusatz im Zeugnis unterschlagen habe, nämlich dass das Mädchen in Mathematik und Deutsch nach dem Lehrplan der Allgemeinen Sonderschule unterrichtet worden sei. Durch diese Fälschung sei die Aufnahme in ein Gymnasium ermöglicht worden.

