Kärntner Bürgermeister können bald Poolbefüllung untersagen

Um eine Wasserknappheit zu verhindern oder einzudämmen, können Kärntner Bürgermeister in Zukunft die Befüllung von Swimmingpools verbieten. Am kommenden Dienstag soll eine entsprechende Novelle des Kärntner Gemeindewasserversorgungsgesetzes auf der Tagesordnung der Sitzung der Kärntner Landesregierung stehen, teilte der Landespressedienst am Donnerstag mit.

➤ Mehr dazu lesen Sie hier: Sorgt der Wassermangel in Österreich für ein Poolbau-Verbot?