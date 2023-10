Kärnten: Prügelei mit Baseballschläger unter Nachbarn, fünf Verletzte

Bei einer wilden Rauferei sind in Klagenfurt am Freitag fünf Menschen verletzt worden, alle kamen laut Polizei ins Spital. Bei den Kontrahenten handle es sich um Nachbarn - vier Männer und eine Frau -, zwischen denen offenbar schon länger Spannungen bestanden.

Eine Begegnung am frühen Nachmittag artete in eine Prügelei aus, dabei sei auch ein Baseballschläger verwendet worden, so die Ermittler. Auf Grund der unterschiedlichen Angaben sei der genaue Tathergang noch nicht bekannt und Gegenstand weiterer Erhebungen.