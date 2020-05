Kärnten: Polizei startet "Aktion scharf"

Für Verwunderung sorgt indes die Tatsache, dass Mitglieder der Motorradgang " Hells Angels" am Faaker See gesehen wurden. Am Mittwoch machten Gerüchte die Runde, wonach auch einige der rivalisierenden " Bandidos" vor Ort wären. "Das ist möglich", sagt Harley-Treffen-Organisator Christian Riedl. "So lange sie nicht auffallen sind alle Klubs willkommen", fügt er hinzu.

"Micha", Pressesprecher der " Bandidos Deutschland", schließt die Anwesenheit seiner Mitglieder hingegen fast aus: "Jeder kann fahren, wohin er will. Aber für uns ist diese Veranstaltung zu groß." Aus Polizeikreisen ist ebenfalls zu hören, dass die Anwesenheit der " Bandidos" unwahrscheinlich ist. Denn in diesem Fall würde die Veranstaltung keinesfalls derartig ruhig ablaufen, heißt es.