Kärnten: Paragleiter-Pilot geriet in Stromleitung

Ein 57-jähriger Niederländer ist am Donnerstag bei einem Paragleiterunfall in Greifenburg (Bezirk Spittal an der Drau) schwer verletzt worden.

Der Mann war mit seinem Fluggerät aus vorerst unbekannter Ursache in eine Stromleitung geraten, teilte die ARA Flugrettung in einer Aussendung mit. Der 57-Jährige wurde mit schweren Verbrennungen in die Uniklinik Graz geflogen.