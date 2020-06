Mysteriöser Brech-Durchfall in Kuranstalt

Das Personal ist mit Handschuhen und Mundschutz ausgerüstet, 40 Gäste befinden sich in ihren Zimmern in „ Quarantäne“ – dieses Bild bot sich am Donnerstag im Kurzentrum in Bad Bleiberg in Kärnten, wo insgesamt 102 Gäste an einem rätselhaften Virus erkrankt sind.

„Es handelt sich um einen bisher völlig unbekannten Virus“, sagt Bernd Riepan, Bezirkshauptmann von Villach. Die betroffenen Personen würden an Brechdurchfall leiden. „Der Krankheitsverlauf ist aber völlig untypisch, weil sich die Symptome legen und am nächsten Tag wieder auftreten“, sagt Riepan zum KURIER.

Eine Frau musste sogar ins Landeskrankenhaus Villach eingeliefert werden. „Sie konnte das Spital aber Stunden später verlassen“, teilt der Bezirkshauptmann mit. Es sei außerdem nicht erwiesen, dass sie ähnliche Symptome wie die übrigen Kurgäste hatte.