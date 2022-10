Kärnten: Mann stürzte bei Suche nach entlaufenem Schaf in den Tod

Dienstagmittag kam es zu einem folgeschweren Unfall im Bezirk Spittal/Drau: Ein Brüderpaar war in der Reisseckgruppe im Bereich des Radlgraben unterwegs, um dort nach vermissten Schafen ihrer Herde zu suchen. Gegen 12 Uhr konnten sie im Bereich einer steilen, nur schwer zugänglichen Felsrinne ein Schaf ausfindig machen.

Um zum Schaf zu gelangen, errichteten sie in einer Seehöhe von 2.540 Metern einen provisorischen Abseilstand, um damit in die Steilrinne zu gelangen. Der 38-jährige Bruder seilte sich ab und hängte sich anschließend aus dem Abseilkarabiner wieder aus. Der 43-jährige Bruder verblieb in der Zwischenzeit am Standplatz.