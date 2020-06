Kärnten: Kurt Scheuch für Neuwahlen im Frühjahr 2013

Uwe Scheuch nannte als Grund für den Rücktritt "die Situation und die mediale Hetzkampagne" gegen seine Person und seine Familie. Wie so oft sprach er in der dritten Person von sich, sagte, dass sein Abgang ein "totaler" sei – und dass man "einen Uwe Scheuch weder biegen noch brechen" könne. Mit seinem Rücktritt nehme er der FPK "die einzige mediale Flanke", die bei Neuwahlen von den anderen Parteien ausgenutzt werden könnte. Denn Uwe Scheuch ist derzeit in gleich drei Fällen im Visier der Justiz, damit aber in der Riege der FPK-Spitzenpolitiker bei weitem nicht der einzige. Mit Tränen in den Augen übernahm Kurt das Mikrofon: "Ich werde den äußerst erfolgreichen Weg meines Bruders fortsetzen."

Heinz-Christian Strache, Obmann der FPK-Schwesterpartei FPÖ, bezeichnete Scheuchs Rücktritt in einem Posting auf Facebook als "achtbaren Schritt". Alle anderen Parteien fanden weniger freundliche Worte: Der Rücktritt sei "längst überfällig" gewesen, meinte SPÖ-Geschäftsführer Günther Kräuter, die Weitergabe "von einem Scheuch zum anderen" sei eine "Groteske". "Alles bleibt in der Familie", spottete auch ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch. Der Rücktritt sei "nichts anderes als eine billige Rochade" und "weder ein Bruch mit dem alten System noch ein echter Neustart". Für die Grünen kommt durch den Wechsel von Scheuch zu Scheuch "die Kärntner Landesregierung vom Regen in die Traufe".