Klagenfurter würgte Mutter und randalierte dann auf Polizeistation

In einem Einfamilienhaus in Klagenfurt ist die Polizei am Samstag um 10 Uhr zu einem Familienzwist gerufen worden. Ein 28-Jähriger soll seine 61-jährige Mutter gewürgt und sie dadurch verletzt haben.

Bei der Einvernahme in der Polizeistation wütete der Mann weiter und beschädigte mit der Faust Einrichtungsgegenstände. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen, zudem wurde er wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung angezeigt.