Alexa, Concierge vom Wörthersee

Amazon Echo

Dieses Produkt ist ein von Online-Versandhändler Amazon entwickeltes Audio-Gerät mit einem Lautsprecher und sieben Mikrofonen. Die Sprachsteuerung gilt als "direkter Draht" ins Amazon-Kontrollzentrum, um Produkte zu ordern, Musik abzuspielen, Anrufe zu tätigen, Nachrichten zu senden und zu empfangen sowie Informationen zu erhalten. Um Echo zu nutzen, müssen die Aktivierungsworte "Alexa", "Echo", " Amazon" oder " Computer" gewählt werden.

Sprachbefehle und Sprachbotschaften werden dauerhaft in der Amazon-Cloud gespeichert, um die Spracherkennung zu verbessern, was Kritik von Datenschützern auslöst. Immer wieder gibt es Pannen: Ein Nachrichtensprecher in den USA sagte den Satz "Ich liebe dieses kleine Mädchen, wie sie sagt ,Alexa hat mir ein Puppenhaus bestellt'". Das reichte, damit Alexa in zahlreichen Haushalten hellhörig wurde, und Puppenhäuser bestellte. Ein in London lebender Graupapagei, der die Stimme seines Frauchens nachahmte und so Alexa aktivierte, schloss auf diese Art eine Bestellung ab.