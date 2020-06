Kärnten: 56-Jährige aus Fahrzeug heraus auf offener Straße erschossen

In Drobollach am Faaker See (Gemeinde Villach) ist am Samstag in der Früh eine 62-jährige Frau auf offener Straße erschossen worden. Nach Angaben der Polizei saßen der oder die Täter bei der Schussabgabe in einem weißen Fahrzeug. Die Bluttat ereignete sich gegen 8.45 Uhr, über die Identität des Opfers gab es vorerst keine Informationen.

Am Samstag gab es noch eine weiteren möglichen Mordfall: in Wernberg wurde eine 62-Jährige tot aufgefunden. Auch sie dürfte gewaltsam zu Tode gekommen sein, sagt Polizeisprecher Mario Nemetz im Gespräch mit dem KURIER.

Ob und in welcher Weise es eine Zusammenhang zwischen den beiden mutmaßlichen Mordfällen gibt sei derzeit aber laut Polizei noch unklar.