Kärnten: 26-Jähriger soll für 84 Einbrüche verantwortlich sein

Einem 26-jährigen Mann aus Moldawien sind nun laut Polizei insgesamt 84 Einbrüche in Kärnten nachgewiesen worden. Der Mann hatte gemeinsam mit einem vorerst unbekannten Täter mehrere 10.000 Euro Bargeld gestohlen, der bei den Einbrüchen verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 400.000 Euro, teilte die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Überführt dank Überwachungskamera

Der Moldawier war bereits am Abend des 2. November 2023 festgenommen worden. Der Geschäftsführer eines Cafés in Klagenfurt hatte über eine Überwachungskamera gesehen, wie der Verdächtige versucht hatte, in sein Lokal einzubrechen. Er verständigte sofort die Polizei, die den 26-Jährigen nach kurzer Fahndung schnappte.