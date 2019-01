Kälte, Sturm, Schnee, Winterwetter am Mittwoch

In den kommenden Tagen herrschen in Österreich Kälte, Sturm und Schnee vor.

Kurze Schneeschauer am Mittwoch

Von Norden her ziehen heute immer wieder kurze Schneeregen- und Schneeschauer durch. Zwischendurch zeigt sich die Sonne. Laut Wettervorhersage der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg) schneit es in den Staulagen der Alpennordseite. Im Süden ist es freundlicher mit zeitweise Sonnenschein. Der Wind weht lebhaft bis stürmisch aus West bis Nordwest. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus 4 und plus 3 Grad, die Tageshöchsttemperaturen fallen zwischen minus 1 und plus 5 Grad. Die Temperatur mag sich aufgrund des Windes aber deutlich Kälter anfühlen.

Schnee und wenig Sonne am Donnerstag

Am Donnerstag schneit es laut Vorhersage der Zamg entlang der gesamten Alpennordseite häufig, aber leicht. Zwischendurch kommt die Sonne durch. Im Süden bleibt es weiterhin freundlicher. Im Bergland ist es stürmisch, in den Niederungen lässt der Wind hingegen etwas nach, nur am Alpenostrand bleibt es bei kräftigen Windböen aus Nordwest. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus 9 und minus 1 Grad, untertags wandern die Temperaturen zwischen minus 4 und plus 1 Grad.

Schneefälle am Freitag

Von Vorarlberg bis ins Salzkammergut ist es am Freitag wolkenverhangen und es schneit verbreitet und teils kräftig. Im Osten startet der Tag mit Sonnenschein und ein paar dichteren Wolken. Bis zum Abend breiten sich nach Angaben der Zamg Wolken und Schneefälle auf fast alle Landesteile aus. Der Wind aus West bis Nord weht mäßig, im Osten sowie am Alpenostrand teilweise lebhaft. In der Früh gibt es Temperaturen zwischen minus 8 und 0 Grad, später werden es minus 5 bis plus 2 Grad. Wie gehabt trocken und teils sogar sonnig bleibt es nur im Süden.