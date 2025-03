Kälber bei Stallbrand in Kärnten verendet

In der Kärntner Gemeinde Winklern (Bezirk Spittal an der Drau) ist am Freitagabend in einem Stall ein Brand ausgebrochen. Laut Polizeiangaben konnte die Feuerwehr sieben Kühe aus dem Wirtschaftsgebäude retten. Drei Kälber sind jedoch verendet. Sie konnten aufgrund der raschen Brandausbreitung nicht mehr in Sicherheit gebracht werden, hieß es.

Die Feuerwehren des oberen Abschnitts Mölltal konnten ein Übergreifen der Flammen auf zwei angrenzende Wohnhäuser sowie einen nahen Wald verhindern.

Personen wurden laut Polizei nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache waren am Samstag noch im Gange.