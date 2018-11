Kabelbrand in Flachgauer Volksschule: Rund 30 Schüler evakuiert

Glimpflich hat ein Kabelbrand in der Volksschule Kraiwiesen in Eugendorf (Flachgau) heute, Mittwoch, geendet. Das Feuer war gegen 8.00 Uhr vermutlich wegen Überhitzung in einem Verteilerkasten im Erdgeschoß der Schule ausgebrochen. Die rund 30 Schüler und drei Lehrer brachten sich im angrenzenden Turnsaalgebäude in Sicherheit. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

Rund 22 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Eugendorf löschten rasch den Brand. Wegen der Rauchentwicklung entfiel der weitere Unterricht an diesem Tag. Die Kinder wurden von Angehörigen abgeholt. Warum es im Bereich des Kleintransformators zu einer Überhitzung gekommen ist, muss noch ein Sachverständiger klären. Auch die Höhe des Sachschadens stand vorerst nicht fest.