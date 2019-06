Oligarchen in Wien droht die Auslieferung an die USA

Vor mehr als fünf Jahren, im März 2014, war der ukrainische Oligarch Dmitri Firtasch aufgrund eines US-Haftbefehls – wegen Bestechung in Millionenhöhe – in Österreich festgenommen worden. Gegen eine Kaution in Höhe von 125 Millionen Euro kam Firtasch, der alle Vorwürfe vehement zurückweist, kurz darauf auf freien Fuß. Aber seitdem ringt die heimische Justiz mit der Frage, ob sie Firtasch ausliefern kann oder nicht. Sie kann, wie der Oberste Gerichtshof am Dienstag entschied.

Der OGH bestätigte damit ein Urteil des Oberlandesgerichts Wien vom Februar 2017. Das innerstaatliche Rechtsinstrumentarium ist nun ausgeschöpft, jetzt liegt die Entscheidung bei Justizminister Clemens Jabloner.